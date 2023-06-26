Никто не заметил, как ушла: пропавшую дезориентированную пенсионерку нашли, прочесывая поля

Ориентировку передали волонтерам и сотрудникам других отделов МВД. Фото: УМВД России по Кировской области

Сотрудники уголовного розыска вернули домой 74-летнюю дезориентированную женщину.

Утром в пятницу, 23 июня, в полицию Слободского обратилась жительница деревни Стулово: накануне ее мать ушла из дома и не вернулась. Никто даже не заметил, как пенсионерка вышла на улицу. Полицейские передали ориентировку волонтерам и сотрудникам других отделов МВД.

По записям наружных камер выяснили, что женщина пошла в сторону федеральной трассы. Опросили жителей близлежащих поселений. Последний раз пенсионерку видели у деревни Ситники в 4 часа утра, а в следующем поселении, судя по записям камер, она уже не появилась. Поэтому полицейские стали прочесывать поля вдоль дороги, где и обнаружили женщину.

- Оперативники разыскали пенсионерку живой и здоровой, - отмечают в УМВД России по Кировской области. - Ее доставили домой к родственникам.