Еще 5 отремонтированных кировских улиц готовят к сдаче

По сообщению мэрии, бригады работают круглосуточно. Фото: киров.рф

В Кирове ремонтируют 31 участок улично-дорожной сети, 5 из них готовят к сдаче. Бригады работают круглосуточно, - заверяют в администрации Кирова.

Сегодня ремонтируют улицу Молодежную в Садаковском: делают выравнивающий слой. На улице Новой начались подготовительные работы. Проблемой стал пучинистый грунт: местами убирают глину и засыпают песок, чтобы не было «движения» нового асфальта. Здесь также обустроят съезды и обочины.

На сегодня в Кирове сданы всего 9 дорожных участков. Всего за сезон должны отремонтировать 45 объектов, работы идут по нацпроекту БКД.