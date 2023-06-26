ЕГЭ по биологии на 100 баллов сдала одна выпускница из Кировской области

Девушка учится в гимназии Вятских Полян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчане продолжают получать результаты единых государственных экзаменов.

13 июня выпускники сдавали ЕГЭ по биологии. Экзаменовались 956 человек.

- За ЕГЭ по биологии получен один 100-балльный результат, - сообщают в минобразования со ссылкой на региональный центр обработки информации. - Результат получен выпускницей гимназии города Вятские Поляны, уже имеющей 100 баллов по русскому языку.

Выпускники из Кирова и Кировской области в нынешней кампании уже сдали на максимальные баллы ЕГЭ по математике, русскому языку, географии, химии, литературе.