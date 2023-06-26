Расширен список кировчан с преимущественным правом поступления в вузы

Преимущество будет у бойцов СВО и их детей, а также у жителей новых и приграничных к СВО регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 июня кировские вузы начали приемную кампанию. Подать документы можно в приемной комиссии, на сайте, через Госуслуги или по почте.

Список лиц с преимущественным правом поступления в вузы расширен, - напоминают в правительстве Кировской области. Это участники специальной операции и их дети, а также выпускники школ новых и приграничных с зоной СВО регионов.

В «Политехе» будет 1 641 бюджетное место: по 300 и более на педагогику, инженерные специальности и IT. Медуниверситет примет 404 человека на бакалавриат/специалитет и 126 - в ординатуру. Целевой набор по некоторым из программ - от 70 до 100%. У ВГАТУ есть 516 бюджетных мест, больше всего - для ветеринаров и агроинженеров.