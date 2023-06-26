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НовостиПроисшествия26 июня 2023 13:43

Четверо кировчан за выходные погибли в дорожных авариях

За три дня в регионе случилось 10 ДТП
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В Мурашинском районе столкнулись встречные «Митсубиси Лансер» и «Рено Флюенс». Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В Мурашинском районе столкнулись встречные «Митсубиси Лансер» и «Рено Флюенс». Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

С пятницы по воскресенье (23 - 25 июня) в 10 авариях 4 человека погибли, 18 получили травмы, - сообщают в кировской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, вечером 24 июня в Мурашинском районе столкнулись встречные «Митсубиси Лансер» и «Рено Флюенс». Два человека погибли, четверо пострадали.

«Лада Гранта» съехала с дороги и опрокинулась. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

«Лада Гранта» съехала с дороги и опрокинулась. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Ранним утром 25 июня в Уржумском районе, на 225-м километре дороге «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» «Лада Гранта» под управлением 28-летнего мужчины съехала с дороги и опрокинулась. Двое погибших, четверо травмированных.