Работу администрации Орловского района проверят из-за переноса сроков ремонта дороги

Вопрос обсудили на еженедельной планерке у губернатора. Фото: kirovreg.ru

Как стало известно на еженедельной планерке у губернатора, причиной поручения стал перенос сроков ремонта дороги «Коробовщина - Орлов - Чудиново». Из-за его отсутствия у местных жителей возникает много вопросов.

По словам самого главы Орловского района, деньги на работы уже выделены, определены подрядчики - ООО «КировТрансСтрой» и ИП Чупраков. К 1 сентября планируется отремонтировать восемь километров дороги. Сейчас подрядчики заняты на других объектах, а к проблемному приступят во второй декаде июля.

Министр транспорта Алексей Петряков отметил, что по графику работы на одном участке трассы должны были начаться еще месяц назад, на втором - три недели назад. Администрация района обращалась в ведомство с просьбой о переносе сроков, но его не согласовали.

В результате Александр Соколов поручил провести комплексную проверку работы администрации Орловского района, а также обеспечить начало ремонта дороги «Коробовщина - Орлов - Чудиново» в течение недели.