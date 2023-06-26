В Вятских Полянах один человек погиб и один пострадал при пожаре

Пожар вспыхнул в одном из жилых домов. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Вятских Полянах мужчина погиб в пожаре. Подробности сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 24 июня. Огонь вспыхнул в одной из квартир деревянного жилого дома. В результате в пожаре погиб 46-летний мужчина. Известно, что в тот момент с ним находилась его сожительница. Она выжила, но пострадала, и ее госпитализировали.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.