В Кирово-Чепецке улучшат систему контроля воздуха

Систему контроля воздуха планируют модернизировать и расширить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке повысят эффективность автоматической системы контроля воздуха. Как сообщил и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев, власти города планируют модернизировать и расширить систему, а также скорректировать места размещения датчиков.

Сейчас администрация Чепецка уже подготовила техзадание на проектирование. Обновление системы планируется в 2024 году.

- Наличие и отладка современной системы контроля позволят оперативно реагировать на внештатные ситуации, связанные с загрязнением воздуха, и своевременно информировать о них жителей, - написал и.о. министра в своем телеграм-канале.