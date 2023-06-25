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НовостиОбщество25 июня 2023 15:30

В Кирово-Чепецке улучшат систему контроля воздуха

Ее обновление планируется на 2024 год
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Систему контроля воздуха планируют модернизировать и расширить.

Систему контроля воздуха планируют модернизировать и расширить.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке повысят эффективность автоматической системы контроля воздуха. Как сообщил и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев, власти города планируют модернизировать и расширить систему, а также скорректировать места размещения датчиков.

Сейчас администрация Чепецка уже подготовила техзадание на проектирование. Обновление системы планируется в 2024 году.

- Наличие и отладка современной системы контроля позволят оперативно реагировать на внештатные ситуации, связанные с загрязнением воздуха, и своевременно информировать о них жителей, - написал и.о. министра в своем телеграм-канале.