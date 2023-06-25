В Кировской области два человека погибли и четыре пострадали в ДТП

Машина съехала с дороги и опрокинулась. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области в ДТП погибли два человека. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Уржумском районе сегодня, 25 июня, в 04.20. На 225 км трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» автомобиль «Лада Гранта» съехал с дороги и опрокинулся. В результате погибли два человека. Еще четыре получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Сейчас устанавливаются все причины и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.