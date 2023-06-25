В Кирове женщину, трижды укравшую из магазина алкоголь, задержали во время четвертой кражи

Всего росгвардейцы отработали более 50 выездов по сигналу «тревога». Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщили в областном управлении Росгвардии, с 19 по 23 июня сотрудники ведомства отработали более 50 выездов и задержали 13 подозреваемых в совершении преступлений и правонарушений. Правоохранители предотвратили несколько краж и вмешались в конфликты, которые происходили в основном в развлекательных заведениях.

Так, например, в Кирове в магазине на Лепсе задержали 50-летнюю женщину, которая пыталась украсть бутылку водки. При просмотре записей с камер наблюдения выяснилось, что до этого воровка уже трижды выносила из торговой точки спиртное. А в кафе на Воровского задержали 45-летнего мужчину, который в ходе драки повредил гипсокартонную перегородку.

Как добавили в ведомстве, всех задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.