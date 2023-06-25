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НовостиПроисшествия25 июня 2023 12:37

В Кирове женщину, трижды укравшую из магазина алкоголь, задержали во время четвертой кражи

Ее передали полиции для дальнейшего разбирательства
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Всего росгвардейцы отработали более 50 выездов по сигналу «тревога».

Всего росгвардейцы отработали более 50 выездов по сигналу «тревога».

Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщили в областном управлении Росгвардии, с 19 по 23 июня сотрудники ведомства отработали более 50 выездов и задержали 13 подозреваемых в совершении преступлений и правонарушений. Правоохранители предотвратили несколько краж и вмешались в конфликты, которые происходили в основном в развлекательных заведениях.

Так, например, в Кирове в магазине на Лепсе задержали 50-летнюю женщину, которая пыталась украсть бутылку водки. При просмотре записей с камер наблюдения выяснилось, что до этого воровка уже трижды выносила из торговой точки спиртное. А в кафе на Воровского задержали 45-летнего мужчину, который в ходе драки повредил гипсокартонную перегородку.

Как добавили в ведомстве, всех задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.