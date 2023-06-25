Штат врачей нового хирургического корпуса Нолинской ЦРБ пополнится в текущем году

Новый корпус начал работу в сентябре 2022 года. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, новый хирургический корпус больницы начал работу в сентябре 2022 года. По состоянию на сегодняшний день его врачи оказали помощь более чем 570 пациентам. Здание оснащено реанимационным и хирургическим отделением, а также приемно-диагностическим подразделением.

В текущем году больница расширила спектр хирургической помощи: специалисты начали проводить эндоскопические операции. Они также выполняют вмешательства при патологиях и травмах.

Сейчас также ведется работа по развитию кадрового потенциала ЦРБ. В этом помогают программы «Вятский медик», «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым новым работникам положены выплаты. Так, в текущем году штат пополнят врач-хирург и травматолог-ортопед, которые на данный момент заканчивают обучение.