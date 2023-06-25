В Кирове на Спасской появится новое граффити

Композицию будут рисовать на протяжении трех дней. Фото: киров.рф

В Кирове появится большое граффити на водную тему. Об этом сообщает горадминистрация.

Граффити нанесут в рамках одного из фестивалей, запланированного в День молодежи. Им украсят забор водопроводной насосной станции на Спасской, 67. Работа займет три дня.

Рисованием займутся 14 художников, которых отбирали через интернет и по итогам специальных курсов. У каждого из творцов будет свое задание и свой эскиз. Все они по итогу станут одним рисунком.

За выходные дни на «полотне» появится рисунок на общую тему - аквалангист, рыба, морская звезда и другие фигуры. Как добавили в мэрии, общая площадь граффити составит более сотни квадратных метров.