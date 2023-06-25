«Нуждается в медицинской помощи»: в Кировской области ищут пропавшего без вести мужчину

Мужчина пропал два дня назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области ищут пропавшего без вести мужчину. В последний раз Валентина Катаева видели 23 июня в деревне Рублево Кирово-Чепецкого района. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы мужчины сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Валентину Алексеевичу 75 лет, рост 168 см, нормального телосложения, у него темно-русые волосы и светлые глаза. На момент исчезновения пенсионер был одет, предположительно, в зеленую толстовку, красную футболку, синие штаны и зеленые с цветочками резиновые сапоги. Волонтеры также сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.