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НовостиОбщество25 июня 2023 7:49

26 июня в Кирове пройдут плановые отключения электричества

Без ресурса останутся десятки жителей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Электричества не будет в домах от трех до девяти часов.

Электричества не будет в домах от трех до девяти часов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник жители Кирова останутся без электричества. 26 июня пройдут плановые отключения, сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут плановый и капитальный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. Сроки отключения будут варьироваться от трех до девяти часов. Без ресурса останутся жители улиц Свердлова, Сурикова, Калинина, нескольких домов в Малой Субботихе и Нововятске.

- Приносим свои извинения за временные неудобства, информируем, что все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, - добавили в АО «Горэлектросеть».

График отключения электричества 26 июня в Кирове можно посмотреть здесь или на скриншотах ниже.

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru