Численность молодежи в Кировской области составила больше 200 тысяч человек

83% из них живут в городе, 17% - в районных населенных пунктах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ко Дню молодежи Кировстат подготовил тематические данные о численности молодежи в нашем регионе. Напомним, в эту возрастную группу входят люди от 14 до 35 лет.

По данным ведомства, численность молодежи на территории Кировской области составила 254,5 тысяч человек. 83% из них живут в городе, 17% - в районных населенных пунктах.

Подробнее:

- От 14 до 19 лет - 63,7 тысячи человек.

- От 20 до 24 лет - 41,5 тысяч человек.

- От 25 до 29 лет - 47,6 тысяч человек.

- От 30 до 35 лет - 101,6 тысяч человек.

Отметим, что среди молодежи преобладают мужчины – 51% против 49% лиц женского пола.