«Отменять не будем». Александр Соколов рассказал о мероприятиях в честь Дня молодежи

Все мероприятия состоятся, как и было запланировано. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на ситуацию в стране, праздничные мероприятия, запланированные ко Дню молодежи, в Кировской области отменять не будут. Об этом в социальных сетях заявил губернатор Александр Соколов.

Глава региона при этом подчеркнул, что в связи с событиями в стране в Кировской области будут усилены меры безопасности. Пока же все важные объекты работают в штатном режиме.

- Ситуация спокойная, находится под полным контролем федеральных и региональных структур, - заявил губернатор.

Напомним, что в Кирове и районах области запланированы десятки праздничных мероприятий. Гостей праздника ждут фестивали, мастер-классы и концерты. Подробнее о празднике можно узнать в нашем материале.