С 1 по 21 июня специалисты отобрали 168 проб на водоемах, где чаще всего купаются жители Кировской области. Неудовлетворительные результаты оказались в следующих местах: - по санитарно-химическим показателям: река Белая Холуница в районе села Ильинского, река Письманка поселка Нема, Чепца в Зуевке; - по микробиологическим показателям: Вятка (Нагорск; район улицы Жилина в Советске), Письманка (Нема), Пижма (пляж в черте Советска). Патогенных микроорганизмов не обнаружили ни в одной из проб. По паразитологическим показателям качество воды также соответствует норме. - Управление предостерегает, что купание в необорудованных местах и водоемах, качество воды в которых не соответствует гигиеническим нормативам, представляет риск для здоровья, - добавили в пресс-службе ведомства.