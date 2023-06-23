В Кирове приняли три улицы, где закончился ремонт

На двух объектах также обновили тротуары. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, экспертная комиссия подвела итоги работ, прошедших на улицах Левитана и Прудной, а также в переулке Красный Химик. На всех трех объектах провели асфальтирование, обустроили съезды и обочины. На Прудной и Левитана также обновили тротуары.

В итоге комиссия не выявила серьезных нарушений. Местами необходимо выровнять грунт, что подрядчик сделает в течение 10 дней.

Напомним, благоустройство улиц ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас в работе остается 25 объектов, на большинстве из них уже уложен верхний слой асфальта, из 45 улиц приняты 9. В июле ремонт начнется на магистральных участках улиц Воровского и Московской.