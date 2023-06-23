В Куменском районе впервые за 36 лет ремонтируют мост через реку Кырмыжку

Работы ведутся по 12 часов в сутки. ФОТО: правительство Кировской области

В Куменском районе на 30% завершен ремонт моста через реку Кырмыжку на трассе «Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни». Как рассказали в региональном правительстве, работы на объекте ведутся по 12 часов в сутки.

Подрядчиком выступает компания «СтройКа». Сейчас там ремонтируют опоры, обустраивают пролеты, выполняют работы по сопряжению моста с насыпью подходов.

Как мы уже рассказывали ранее, указанный мост является стратегическим объектом - он соединяет с региональным центром Куменский, Богородский и Унинский районы. Через дорожный объект идет большой транспортный поток – местные предприятия перевозят через него продукцию в Киров и соседние районы.

Все работы планируется завершить к концу октября.