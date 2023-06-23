В Малмыже 10-летний мальчик пострадал в ДТП

В результате аварии пострадал ребенок, сидевший в отечественной машине. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области ребенок пострадал в ДТП. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Малмыже 22 июня в 10 часов. У дома №3 по улице Красной столкнулись «Митсубиси Лансер» и ВАЗ-11113. В результате пострадал 10-летний мальчик, сидевший в отечественной легковушке. Степень тяжести его травм ведомство не уточняет.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло восемь ДТП. в которых пострадали восемь человек. Погибших нет.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области в течение трех дней пройдут «сплошные проверки». Подробности можно узнать здесь.