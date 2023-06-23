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НовостиОбщество23 июня 2023 9:44

В Кирове на два дня перекроют улицы Труда и МОПРа

Это связано с праздничными мероприятиями
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На улицах запретят движение, остановку и стоянку транспортных средств.

На улицах запретят движение, остановку и стоянку транспортных средств.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове на выходных перекроют несколько улиц из-за празднования Дня молодежи. Подробности сообщает горадминистрация.

24 и 25 июня с 06.00 до 23.00 будет запрещено движение автотранспорта на улице Труда и на участке улицы МОПРа от Казанской до Набережной Грина. На них также нельзя будет парковаться и останавливаться. Исключение составляют автомобили организаторов мероприятий.

Напомним, 24 и 25 июня в Кирове будут отмечать День молодежи. Праздничные мероприятия пройдут в Кочуровском парке и в Александровском саду. Посмотреть афишу можно здесь.

Добавим также, что 1 июля на пешеходной Спасской состоится Чарушинский фестиваль. Узнать подробности можно по этой ссылке.