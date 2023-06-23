Кировских водителей будут три дня проверять на трезвость

Любителей пьяной езды ждет наказание. Фото: Мария ЛЕНЦ

23, 24 и 25 в Кирове и районах области пройдет уже традиционное мероприятие Госавтоинспекции – «сплошные» проверки. Цель – выявление нетрезвых водителей и граждан, севших за руль без прав.

В течение трех дней инспекторы будут дежурить на дорогах в региональном центре и районах области. Помогать им будут активисты движения «Ночной патруль» и другие неравнодушные граждане.

Госавтоинспекция напоминает: за вождение в нетрезвом виде законом предусмотрено наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.