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НовостиПроисшествия23 июня 2023 9:08

В Вятскополянском районе осудили бывшую директрису школы за превышение должностных полномочий

Женщина отделалась штрафом
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На днях бывшей директрисе вынесли приговор.

На днях бывшей директрисе вынесли приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в областном Следкоме, школе, где работала женщина, выделялись средства на премии и выплаты педагогам и воспитателям в качестве стимулирующей меры.

Бывшая директриса, зная об этом, потребовала перевести полученные в качестве премии деньги своей дочери - за пошив штор для учебного заведения. Как сообщает ведомство, подчиненные выполнили приказ, испугавшись дисциплинарного наказания. Позднее женщина также велела передать ей часть денег, полученных работниками, на установку двух дверей в школе.

На бывшую директрису завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. На днях состоялся суд, признавший ее виновной. Наказанием стал штраф - какую именно сумму ей придется выплатить, ведомство не уточняет.