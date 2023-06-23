В Советске закончился капремонт поликлиники

В здании заменили системы коммуникаций, починили кровлю, провели косметический ремонт. Фото: kirovreg.ru

Капремонт прошел в поликлинике советской ЦРБ. В ходе работ специалисты заменили основные системы инженерных коммуникаций, починили кровлю, установили новые лифт и провели косметический ремонт. Кроме того, пересмотрели и саму систему работы учреждения.

Так, сейчас для пациентов работает регистратура открытого типа. Разделены потоки посетителей, обратившихся в поликлинику по поводу соматических заболеваний и с признаками респираторных заболеваний. Кабинеты профилактики выделили в специальный сектор. В отдельном крыле расположился центр амбулаторной онкопомощи.

Как добавили в областном правительстве, на текущей неделе все врачи займут свои рабочие кабинеты, и поликлиника начнет функционировать в штатном режиме.

Ранее мы также сообщали, что в Слободском заканчивается строительство детской поликлиники.