В Кирове разыскивают пропавшую без вести девушку

Кировчан просят помочь в поисках девушки. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове ищут пропавшую без вести молодую девушку. В последний раз Татьяну Вологжанину видели 20 июня 2023 года. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Татьяне 25 лет, рост 158 см, худощавого телосложения, у нее короткие рыжие волосы и карие глаза. Носит очки. На момент исчезновения была одета, предположительно, в серую кожаную куртку, синие джинсы и кеды.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.