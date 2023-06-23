Несколько опасных веществ нашли в кировском воздухе

Во время одной из проверок стоял едкий запах Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в Кирове вновь проверили состояние атмосферного воздуха. Пробы взяли в зоне жилой застройки.

Эксперты управления Роспотребнадзора по Кировской области проверили воздух на улице Кольцова, 22. В момент отбора проб неприятного запаха не было, - заявляют в ведомстве.

Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ эксперты не выявили. Но при этом обнаружили значимые, пусть и не превышающие ПДК, концентрации формальдегида, этанола, фурфурола.

За несколько дней до этого Роспотребнадзор исследовал пробы воздуха у «Метро» на улице Московской. ПДК также не были превышены, однако удалось обнаружить значимые концентрации фурфурола. При этом стоял сильный неприятный запах.