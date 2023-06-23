Отдел ЗАГС открыли в перинатальном центре Кирова

Здесь же можно будет получить свидетельство о рождении ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировском областном клиническом перинатальном центре начинает работу отдел ЗАГС. Об этом рассказала министр юстиции Кировской области Ирина Гордеева.

Теперь молодые родители еще до выписки из роддома смогут получить свидетельство о рождении ребенка. Это возможно, даже если мама и папа малыша не состоят в браке. Параллельно можно будет оформить установление отцовства.

Жители микрорайона смогут получить в новом отделе справки и повторные документы, а также консультации специалистов. По будням отдел работает с 8.00 до 17.00 часов (в пятницу закрывается на час раньше) с перерывом на обед. Телефон: 555-345, добавочный 1107.