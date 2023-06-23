Детскую поликлинику достраивают в Слободском

Здание будет четырехэтажным. Фото: правительство Кировской области

В Слободском строят новую детскую поликлинику. Работы начали в 2022 году, сейчас уже сделана кладка третьего этажа здания.

Подрядчик монтирует плиты перекрытия и лестницы, систему отопления цоколя. На следующей неделе подведет к объекту коммунальные сети, - сообщает правительство Кировской области.

Всего в здании будет 4 этажа. Поликлинику возводят вместо старой, которая уже не может полностью обслуживать Слободской район. Здесь, помимо стандартного набора, будут хирургическое отделение, рентген, эндоскопический кабинет, стационар и многое другое. Родителям обещали сделать отдельную площадку под детские коляски.