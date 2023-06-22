Кировчане возложили цветы к Вечному огню и зажгли «Свечи памяти»

К акции присоединились ветераны, труженики тыла, участники локальных конфликтов. Фото: правительство Кировской области

В четверг, 22 июня, в День памяти и скорби Киров присоединился к всероссийским акциям и мемориальным мероприятиям.

Одна из церемоний состоялась у Вечного огня: ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники локальных конфликтов возложили цветы к памятнику воинам-кировчанам.

- Сегодня в каждой семье вспоминают своих героев, - обратился к участникам акции губернатор Соколов. - У Вечного огня мы склоняем головы перед всеми, кто не вернулся с фронта. В память о них сегодня зажигаются тысячи свечей. Как символ, что никто не забыт и ничто не забыто.

В 12.15 прошла минута молчания: прервали радио- и телеэфиры, остановили транспорт и работу предприятий.

1 418 свечей - 1 418 дней войны. Фото: правительство Кировской области

В 17.00 на набережной Грина началась «Свеча памяти». Кировчане зажгли 1 418 свечей - по одной за каждый день Великой Отечественной войны.