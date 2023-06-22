Чиновника минлесхоза Кировской области уволили за взятку двухгодичной давности

Начальник отдела взял у ИП 15 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура проверила, как в районах Кировской области исполняют закон о противодействии коррупции. Одно из нарушений выявили прокуроры из Даровского.

В апреле 2021 года начальник лесного отдела регионального министерства лесного хозяйства получил взятку от ИП. Чиновник за 15 тысяч рублей согласился помочь с беспрепятственным подписанием договоров купли-продажи древесины. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Министру внесли представление.

Параллельно самого начальника отдела уволили в связи с утратой доверия.

Ранее в Кирове вынесли окончательный приговор экс-чиновнику Быкову. Дело за взятку заведено и на бывшего директора Фонда капремонта региона.