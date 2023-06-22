Цены на комнаты в Кирове растут быстрее, чем в остальных городах страны

В среднем комната в Кирове стоит более 655 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Киров стал лидером среди городов России по росту цен на комнаты. Такие выводы сделали эксперты федерального портала «МИР КВАРТИР».

В целом за полгода комнаты в российских квартирах подорожали на 4%. Больше всего цены выросли в Кирове - на 25,1%. В среднем стоимость комнаты в областном центре составляет 655750 рублей.

По данным экспертов, самыми дорогими в России остаются комнаты в Москве - стоимость одной в среднем равна 4,09 миллиона рублей. Самые дешевые комнаты - в Нижнем Тагиле: их цена составляет 469448 рублей.

- В среднем по России комнаты стоят 1 147 418 рублей, что на 4,3% дороже, чем полгода назад, - добавили эксперты.