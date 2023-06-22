Елена Донскова может возглавить управление градостроительства и архитектуры Кирова

Елена Донскова работает в профильном ведомстве горадминистрации с 2006 года. Фото: киров.рф

Начальником управления градостроительства и архитектуры может стать Елена Донскова. Об этом сообщает горадминистрация.

Кандидатуру Донсковой рассмотрели на заседании комиссии Гордумы по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике. Народные избранники отмечают ее компетентность. Сама Елена Донскова заявила, что в случае утверждения на должность она будет придерживаться основной цели - развития жилищного строительства, социальной и транспортной инфраструктуры.

Окончательное решение будет принято на заседании кировской Гордумы.

СПРАВКА «КП»

Елена Владимировна Донскова имеет два высших образования - по специальностям «Землеустройство» и «Юриспруденция». В профильном ведомстве горадминистрации работает с 2006 года, проделав карьерный путь от ведущего специалиста до руководителя. Под ее руководством разработаны многие муниципальные программы, а также генплан развития Кирова до 2040 года.

Ранее мы также сообщали, что и.о. главного архитектора и замглавы администрации Кирова назначили Ирину Прозорову.