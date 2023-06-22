Кировское УФСИН присоединилось ко Всероссийскому совещанию общественных советов

В видеовстрече участвовали руководство регионального УФСИН и члены общественного совета. Фото: УФСИН России по Кировской области

УФСИН России по Кировской области приняло участие во Всероссийском совещании с общественными советами при территориальных органах ведомства. Видеоконференцией руководили советник директора ФСИН России Павел Карпов и зампред общественного совета при ФСИН РФ Александр Воронцов.

Общественные советы при УФСИН есть во всех регионах. В них входят общественники, педагоги, ученые, бизнесмены, адвокаты, журналисты, священнослужители. По их инициативе меняются законы, расширяются программы производства в колониях, совершенствуется психологическая помощь, адаптация и ресоциализация осужденных после выхода на свободу.

В совещании приняли участие начальник УФСИН России по Кировской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Павленко, помощник начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе (УИС) Татьяна Якимова и члены общественного совета кировского управления. Говорили о положительном опыте регионов в социально значимых программах и проектах. Одни нацелены на поддержку сотрудников УИС и их семей, другие - на помощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным лицам. Лучшие практики предложили внедрять во всех регионах.

Видеовстречи и консультации будут продолжены.