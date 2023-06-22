В Кирове стартовал конкурс на сувенирную продукцию юбилея города

Сувениры и подарки должны быть выдержаны в фирменном стиле юбилея. Фото: kirovreg.ru

В Кирове объявили конкурс на лучшие подарки и сувениры 650-летия города. Об этом сообщили в дирекции по организации юбилея областного центра.

Конкурс проводится среди предпринимателей и юридических лиц. Дополнительные баллы получат образования, зарегистрированные на территории Кировской области. Все предложения можно прислать на официальную электронную почту: 650kirov@mail.ru.

Отметим, что подарочная и сувенирная продукция должны быть оформлены согласно брендбуку и фирменному стилю юбилея. Ознакомиться с ними можно здесь.

Ранее мы также сообщали, что талисман, символ и слоган 650-летия Кирова выберут на специальном сайте. Мероприятия на данный момент продолжаются, один из вариантов уже исключили.