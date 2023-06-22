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НовостиОбщество22 июня 2023 10:20

В Кировской области выросло число браков

С января по июнь в регионе поженились уже более тысячи пар молодоженов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Число браков с начала года превысило показатель минувшего года за аналогичный период.

Число браков с начала года превысило показатель минувшего года за аналогичный период.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области зафиксировали рост числа браков. Подробности сообщили в региональном министерстве юстиции.

«Свадебный бум» наблюдается в целом по России, и наши края - не исключение. По данным ведомства, в последний день весны, 31 мая 2023 года, зарегистрировали тысячный по счету брак. Для сравнения, в минувшем году тысячную пару молодеженов расписали 6 июня.

Всего с января по июнь 2023 года в Кировской области зарегистрировали уже 1011 браков. Отметим, что за аналогичный период 2022 года число было в разы меньше - расписались всего 890 пар.

Ранее мы также сообщали, что в пятницу, 2 июня, поженились сразу 26 кировских пар.