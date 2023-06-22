В Кирове проверяют благоустройство улиц

Глава города Кирова Елена Ковалева проверила состояние улицы Воровского от Ленина до Ивана Попова. Фото: киров.рф

Депутаты городской Думы проверяют благоустройство улиц в Кирове. Работа проводится в преддверии подготовки города к предстоящему празднованию 650-летия.

Так, народные избранники осмотрят 37 улиц. Выявленные замечания должны быть устранены к юбилею областного центра. Например, глава города Кирова Елена Ковалева прошла по улице Воровского от Ленина до Ивана Попова.

На протяжении практически всего участка необходим ремонт тротуаров. Благоустройство пешеходной зоны по Воровского запланировано на текущий год. Также депутаты обратили внимание на состояние зданий, которые находятся на красной линии.

Елена Ковалева отметила, что необходимо проработать вопрос с собственниками объектов, чтобы они начали приводить фасады в порядок. Есть дома, которые имеют историческую и культурную ценность.

- В этом направлении следует наладить взаимодействие собственников с Фондом капитального ремонта. Также прошу активизировать работу с управляющими компаниями в части приведения в порядок дворов. Придомовые территории по Воровского, 62 и 65 выглядят ужасно. Собирайте собственников и инициируйте их участие в ППМИ, - подчеркнула глава города

Добавим, что проверки будут продолжены.