В Кирове временно отключат светофор на перекрестке Горького и Герцена

Работы завершатся в течение дня.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Кирове временно отключат светофор на перекрестке улиц Горького и Герцена. Подробности сообщили в городской администрации.
Отключение связано с необходимостью замены оборудования. Работы начнутся с 11.00 и завершатся в течение дня. Точные сроки мэрия не сообщает. Водителей просят заранее продумывать свой маршрут с учетом данной информации и руководствоваться знаками приоритета при проезде перекрестка.
Напомним, накануне также отключали регулировщик на перекрестке улиц Некрасова и Ивана Попова с целью модернизации оборудования. Она проводится в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы.