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НовостиОбщество22 июня 2023 7:58

В Кирове временно отключат светофор на перекрестке Горького и Герцена

Причина - необходимость замены оборудования
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы завершатся в течение дня.

Работы завершатся в течение дня.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове временно отключат светофор на перекрестке улиц Горького и Герцена. Подробности сообщили в городской администрации.

Отключение связано с необходимостью замены оборудования. Работы начнутся с 11.00 и завершатся в течение дня. Точные сроки мэрия не сообщает. Водителей просят заранее продумывать свой маршрут с учетом данной информации и руководствоваться знаками приоритета при проезде перекрестка.

Напомним, накануне также отключали регулировщик на перекрестке улиц Некрасова и Ивана Попова с целью модернизации оборудования. Она проводится в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы.