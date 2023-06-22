В Кирове временно отключат светофор на перекрестке Горького и Герцена

Работы завершатся в течение дня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове временно отключат светофор на перекрестке улиц Горького и Герцена. Подробности сообщили в городской администрации.

Отключение связано с необходимостью замены оборудования. Работы начнутся с 11.00 и завершатся в течение дня. Точные сроки мэрия не сообщает. Водителей просят заранее продумывать свой маршрут с учетом данной информации и руководствоваться знаками приоритета при проезде перекрестка.

Напомним, накануне также отключали регулировщик на перекрестке улиц Некрасова и Ивана Попова с целью модернизации оборудования. Она проводится в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы.