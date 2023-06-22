Квартиры для кировских переселенцев берут по договорам долевого участия

Четыре дома достроят в нынешнем году. Фото: правительство Кировской области

В Кировской области применяют новый механизм расселения аварийных домов - договоры долевого участия. Подробностями делится министерство строительства региона.

В четырех строящихся домах в переулке Березниковском приобрели квартиры для будущих переселенцев из ветхих домов. Это первый подобный опыт для региона: раньше новое жилье гражданам брали на «вторичке» либо строили целые здания под переселение.

- Средства в полном объеме перечислены на эскроу-счета, - отмечают в ведомстве. - После завершения строительства и сдачи дома в эксплуатацию застройщик получит средства.

Суммарно под эти цели в комплексе домов в переулке Березниковском куплено 405 квартир. Возвести дома должны до конца 2023 года.