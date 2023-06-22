Оборот интернет-торговли в Кировской области вырос в 10 раз

3/4 интернет-оборота приходятся на Wildberries, DNS, «Ситилинк», «Самокат», Ozon, Lamoda и «Леруа Мерлен» Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 5 лет оборот интернет-торговли в Кировской области увеличился в 10 раз (с учетом инфляции). В 2022 году общий розничный оборот упал на 5,7%, а в онлайне он, наоборот, вырос до 14,1 миллиарда рублей (на 35,1%). Об этом сообщает Кировстат.

В среднем каждый житель региона потратил онлайн по 12 400 рублей за 2022 год. В позапрошлом году на онлайн-сегмент в общем обороте розничной торговли приходилась доля в 3,8%, по итогам прошлого года - уже 5,5%. Среди регионов ПФО Кировская область - пятая по этому показателю. 3/4 интернет-оборота при этом приходятся на Wildberries, DNS, «Ситилинк», «Самокат», Ozon, Lamoda и «Леруа Мерлен».

Каждый второй житель региона хоть что-то покупает дистанционно. Женщины занимаются этим чаще мужчин, а горожане - чаще проживающих в сельской местности.