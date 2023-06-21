24 июня в магазинах Кировской области не будут продавать алкоголь

Розничная продажа алкоголя в заведениях, не относящихся к точкам общепита, будет запрещена. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кировской области 24 июня запретят продажу алкоголя. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

24 июня в стране отмечается День молодежи. В текущем году он выпадает на субботу. В связи с этим во всех магазинах Кировской области запретят розничную продажу алкоголя. Как обычно, исключение составят точки общепита - рестораны, бары, кафе и буфеты. Ограничения установлены региональным законодательством.

Нарушителям грозят штрафы:

- должностным лицам - 20-40 тысяч рублей;

- юрлицам - 200-300 тысяч рублей.

Добавим, что в минувшем году проверка выявила продажу алкоголя в День молодежи в 26 местах.