24 июня в магазинах Кировской области не будут продавать алкоголь

Розничная продажа алкоголя в заведениях, не относящихся к точкам общепита, будет запрещена.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Кировской области 24 июня запретят продажу алкоголя. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.
24 июня в стране отмечается День молодежи. В текущем году он выпадает на субботу. В связи с этим во всех магазинах Кировской области запретят розничную продажу алкоголя. Как обычно, исключение составят точки общепита - рестораны, бары, кафе и буфеты. Ограничения установлены региональным законодательством.
Нарушителям грозят штрафы:
- должностным лицам - 20-40 тысяч рублей;
- юрлицам - 200-300 тысяч рублей.
Добавим, что в минувшем году проверка выявила продажу алкоголя в День молодежи в 26 местах.