Кировская школа № 56 получит здание на Дзержинского

Занятий в самом здании не будет более года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школа № 56 города Кирова получит в оперативное управление участок и здание по улице Дзержинского, 23. Вопрос обсудили депутаты городской Думы.

Межшкольный учебный комбинат № 4 отказывается от объекта и уже начал освобождать помещения. А школа как раз попросила передать ей и здание, и землю под ним.

Вскоре начнут эскизный проект, к концу лета определят стоимость проекта и сметы, к концу года - выбрать подрядчика. В итоге работы планируют завершить к 2025 году. Вероятно, зданию потребуется капремонт.

Ранее кировчане интересовались судьбой здания на улице Милицейской.