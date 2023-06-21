11 кировских выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по обществознанию

Несколько кировчан получили максимум сразу за 2 экзамена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объявлены результаты единого государственного экзамена по обществознанию. ЕГЭ прошел 8 июня, его сдавали более 2 100 выпускников кировских школ.

По данным министерства образования Кировской области, 11 учащихся получили по 100 баллов. Это выпускники школ Кирова (№ 10, 51, 56, лицея № 21, лингвистической гимназии, КЭПЛа и Вятской православной гимназии), школы № 1 Котельнича, гимназии Слободского, школы Пижанки, гимназии № 1 Кирово-Чепецка.

По данным департамента образования города Кирова, выпускник 21-го лицея также сдал на 100 баллов математику, а ученица того же учреждения получила максимум за ЕГЭ по русскому языку и обществознанию.