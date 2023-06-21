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НовостиПроисшествия21 июня 2023 10:04

В Кирове сбили 10-летнего мальчика-пешехода

В результате ребенок получил травмы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла у дома №8 по Комсомольской. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла у дома №8 по Комсомольской. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили ребенка-пешехода. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 20 июня в 13ю25. У дома №8 по улице Комсомольской «Хендай Солярис» сбил 10-летнего мальчика. Известно, что за рулем находилась 41-летняя женщина. По данным ведомства, юный пешеход получил травмы, насколько серьезные - не сообщается.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали четыре человека. Погибших нет.

Ранее мы также сообщали, что сегодняшним утром в Котельничском районе в лобовом ДТП погиб человек.