В Кирове сбили 10-летнего мальчика-пешехода

Авария произошла у дома №8 по Комсомольской. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили ребенка-пешехода. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 20 июня в 13ю25. У дома №8 по улице Комсомольской «Хендай Солярис» сбил 10-летнего мальчика. Известно, что за рулем находилась 41-летняя женщина. По данным ведомства, юный пешеход получил травмы, насколько серьезные - не сообщается.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали четыре человека. Погибших нет.

Ранее мы также сообщали, что сегодняшним утром в Котельничском районе в лобовом ДТП погиб человек.