18 кг окорочков с продленным сроком годности продали в столовую в Кировской области

Чепецкое предприятие поставило эти окорочка в местный общепит Фото: Евгения ГУСЕВА

ООО мясоперерабатывающий комбинат «Абсолют вкуса» уличили в нарушении ветеринарных правил.

30 мая сотрудник комбината оформил сертификат на 18 кг замороженных окорочков. Дата выработки - 18 мая, срок годности - до 17 марта 2024. Сырьем были 18 кг замороженных окорочков цыпленка-бройлера (дата выработки - 11 мая, срок годности - 10 марта 2024).

- Таким образом, срок годности продукции продлен на 7 дней, - отмечают в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. - Продукция была реализована в столовую Кирово-Чепецка. Кроме того, производственный ветеринарный сертификат на продукцию, выработанную 18 мая, был оформлен уполномоченным лицом 30 мая, что превышает срок его оформления (один рабочий день).

Все это - нарушения ветеринарных правил, требований и регламентов. Предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушений.

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