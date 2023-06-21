ЕГЭ в Кировской области сдали без нарушений

Всего было открыто 48 пунктов сдачи ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области завершился основной период проведения ЕГЭ. Экзамены прошли без нарушений, - пишут в министерстве образования Кировской области.

- Управление надзора и контроля сообщает, что в 48 пунктах проведения экзамена было обеспечено присутствие должностных лиц, - отмечают чиновники. - В 20 пунктах велось онлайн-видеонаблюдение (сайт «Смотри ЕГЭ»). Нарушений в ходе госэкзамена работниками управления не зафиксировано.

Нарушений не выявили и в работе предметных комиссий.

Напомним, кировские выпускники 2023 года показали немало 100-балльных результатов на ЕГЭ по разным предметам.