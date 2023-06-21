Стало известно, какие улицы в Кирове перекроют 22 июня

Остановку и стоянку запретят 21 июня, а на следующее утро перекроют движение. Фото: киров.рф

В четверг, 22 июня, Киров присоединится к мероприятиям ко Дню памяти и скорби. К вечному огню на набережной возложат цветы, церемония начнется в 8.30 часов.

Поэтому с 7.30 часов 22 июня будет прекращено движение транспорта по улице Московской (от Казанской до Набережной Грина) и по Динамовскому проезду. Ограничение будет в силе, пока не пройдет церемония.

На тех же участках плюсом запретят стоянку и остановку машин с 19 часов среды, 21 июня, и до окончания церемониала.

Напомним, ранее в Кирове перекрыли очередной участок улицы из-за работ на теплосетях.