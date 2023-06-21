В Котельничском районе в лобовом ДТП погиб человек

Водитель легковушки погиб от полученных травм. Фото: ГИБДД Кировской области

В Котельничском районе водитель погиб в лобовом столкновении. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла сегодня, 21 июня, в 08.30. На 483 км трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» столкнулись встречные «Форд Фиеста» и «Вольво». В результате водитель легкового автомобиля погиб.

По факту аварии проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас устанавливаются все причины и условия совершения ДТП.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и погибшим.