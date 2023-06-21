Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 8:01

В Кирове ремонтируют главный фасад драмтеатра к юбилею города

К ноябрю специалисты обновят входную группу с колоннами
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На работы выделено 16,5 миллиона рублей. Фото: kirovreg.ru

На работы выделено 16,5 миллиона рублей. Фото: kirovreg.ru

В Кирове начался ремонт фасада драмтеатра. Подробности сообщили в областном правительстве.

К 650-летию Кирова предстоит привести в порядок главный фасад здания с колоннами и входной группой. Ее обещают обновить к ноябрю 2023 года. На данный момент рабочие уже установили леса и завезли стройматериалы.

- Наш театр - один из старейших в России и любим многими поколениями кировчан. Он станет одной из главных площадок празднования 650-летия Кирова. Нужно соответствовать, - прокомментировал губернатор Александр Соколов.

Добавим, что обновление фасада ведется за счет областного бюджета. На работы выделено 16,5 миллиона рублей.