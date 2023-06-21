262 исследования провели на аппарате КТ в кировском ветеранском госпитале

Аппарат позволяет проводить исследования максимально быстро. Фото: минздрав Кировской области

В марте 2023 года в кировский госпиталь ветеранов войн поступил современный компьютерный томограф. Аппарат разместили на первом этаже, который также частично перепланировали и отремонтировали.

Под КТ выделили кабинет со смотровым окном и компьютеризированными рабочими местами, поставили защитные двери, стены обработали специальным покрытием.

С момента ввода в эксплуатацию на томографе провели уже 262 исследования, - сообщают в минздраве Кировской области. Всего за год через госпиталь проходит до 5 тысяч пациентов.

- Новый аппарат позволяет оперативно проводить необходимое обследование, - отмечают специалисты. - Это актуально, поскольку на базе госпиталя открыт региональный гериатрический центр.