Выставка о Донбассе открылась в Кирове

В зале представлены 350 экспонатов о Донецке, Кировской области, СВО и помощи фронту. Фото: kirovreg.ru

Во вторник, 20 июня, в «Диораме» открылась выставка «Донбасс - Россия: история и современность» (12+). Акцию поддержали минкультуры РФ, «Центр просветительских проектов» и Российское историческое общество.

- Киров стал первым городом, который принимает передвижную версию выставки «Донбасс - Россия: история и современность», - сказала директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова. - Это первый проект, который представляет многовековые связи Донбасса с Россией. Нам было важно создать масштабный образовательный проект, который рассказывает об истории Донбасса со второй половины XIX века и до наших дней.

В выставке представлены 350 предметов из фондов музея, архивов, частных коллекций. Один из разделов посвящен спецоперации, другой - вкладу Кировской области в помощь Донбассу.

Выставка будет работать до 23 июля, вход свободный.

Ранее в Кирове открылась выставка с портретами жен героев СВО.